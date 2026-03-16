Молитвослов закрыл сердце участника СВО от осколка украинского снаряда

Молитвослов закрыл сердце российского бойца во время артобстрела ВСУ

Молитвослов закрыл сердце участника специальной военной операции (СВО) от осколка снаряда во время артиллерийского обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает связанный с военными Telegram-канал «Архангел спецназа».

Боец попал под артобстрел со стороны Украины. Один из осколков снаряда прилетел в сторону его сердца, но попал в молитвослов. На данный момент военнослужащий проходит лечение и восстановление.

«Трудно подобрать слова для таких моментов. Когда смерть проходит в шаге, особенно ясно понимаешь: Господь уберег», — написали авторы поста.

Ранее стало известно, что российский боец с позывным Маэстро трижды чудом выжил после обстрелов ВСУ, а затем вернулся в зону проведения спецоперации.