19:33, 16 марта 2026

Молитвослов закрыл сердце участника СВО от осколка украинского снаряда

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Молитвослов закрыл сердце участника специальной военной операции (СВО) от осколка снаряда во время артиллерийского обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает связанный с военными Telegram-канал «Архангел спецназа».

Боец попал под артобстрел со стороны Украины. Один из осколков снаряда прилетел в сторону его сердца, но попал в молитвослов. На данный момент военнослужащий проходит лечение и восстановление.

«Трудно подобрать слова для таких моментов. Когда смерть проходит в шаге, особенно ясно понимаешь: Господь уберег», — написали авторы поста.

Ранее стало известно, что российский боец с позывным Маэстро трижды чудом выжил после обстрелов ВСУ, а затем вернулся в зону проведения спецоперации.

    Последние новости

    В США обвинили Иран в завышенных ценах на нефть

    Погрязших в долгах россиян уличили в инфантильности

    Молитвослов закрыл сердце участника СВО от осколка украинского снаряда

    Пропавший в Таиланде после ссоры с девушкой россиянин нашелся в иммиграционной полиции

    Названа причина плохого сна у женщин

    Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за рыбалку

    Единственный выживший пассажир упавшего в реку в Петербурге автобуса добился компенсации

    Стало известно о задержаниях высокопоставленных офицеров СБУ

    Разведенный принц женился во второй раз

    «Ростех» сможет самостоятельно выбирать данные из отчета для публикации

    Все новости
