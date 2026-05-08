Российский уголовник истязал сожительницу и ее 10-летнего сына

09:34, 8 мая 2026

В Вельске российскому уголовнику, тиранившему сожительницу и ее сына, дали срок
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Архангельской области к трем годам и десяти месяцам колонии строгого режима приговорили ранее осужденного жителя Вельска, истязавшего сожительницу и ее малолетнего сына. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с сентября 2023 года по ноябрь 2025 года ранее судимый уголовник регулярно наносил побои 10-летнему сыну своей сожительницы. Истязания происходили, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в ходе одной из ссор с женщиной он избил ее, душил и угрожал физической расправой. По решению суда в пользу малолетнего взыскали компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге возбудили дело в отношении мужчины за истязание малолетних детей.

