Появились подробности об истязавшем детей своей сожительницы россиянине

В Петербурге возбудили дело в отношении мужчины за истязание малолетних детей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Возбуждено уголовное дело по статье 117 («Истязание») УК РФ.

По данным канала, сотрудники детского садика стали замечать множественные ссадины и синяки на пятилетнем мальчике. После общения с ребенком они обратились в правоохранительные органы.

Мальчик рассказал, что 28-летний отчим регулярно применял физическую силу против него и его 7-летней сестры за разбросанные фантики, незаправленную кровать или игры в спальне взрослых.

Как установили следователи, мужчина проживал с женщиной и двумя ее детьми на проспекте Ленина. При этом он работает на производстве машин и оборудования.

Мужчина отправлен в СИЗО.

