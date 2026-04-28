15:03, 28 апреля 2026

Появились подробности об истязавшем детей своей сожительницы россиянине

В Петербурге возбудили дело в отношении мужчины за истязание малолетних детей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Петербурге возбудили дело в отношении мужчины за истязание малолетних детей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Возбуждено уголовное дело по статье 117 («Истязание») УК РФ.

По данным канала, сотрудники детского садика стали замечать множественные ссадины и синяки на пятилетнем мальчике. После общения с ребенком они обратились в правоохранительные органы.

Мальчик рассказал, что 28-летний отчим регулярно применял физическую силу против него и его 7-летней сестры за разбросанные фантики, незаправленную кровать или игры в спальне взрослых.

Как установили следователи, мужчина проживал с женщиной и двумя ее детьми на проспекте Ленина. При этом он работает на производстве машин и оборудования.

Мужчина отправлен в СИЗО.

Ранее сообщалось, что россиянин больше года истязал детей своей сожительницы.

