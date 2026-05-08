Рост пенсий в России за последние 10 лет подсчитали

ТАСС: Пенсии в России за 10 лет выросли почти в 2 раза

Средний размер пенсий в России за последние 10 лет (с 2016 по 2026 годы) вырос почти в два раза. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

«В марте 2016 года средний размер пенсионного обеспечения составил почти 12,4 тысяч рублей. В марте 2026 года — около 25,3 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Ранее в России перечислили полный список льгот для пенсионеров. В 2026 году пенсионеры могут использовать несколько налоговых послаблений, часть из них действует по всей России, часть оформляется по региональным условиям.

