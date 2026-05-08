Семенович дала совет женщинам в поисках достойного мужчины

Семенович: Женщине нужно работать над собой, чтобы встретить достойного мужчину

Певица Анна Семенович дала совет женщинам, которые мечтают встретить достойных мужчин. Ее комментарий приводит РИА Новости.

Артистка отметила, что женщинам следует заниматься своим развитием, поскольку «подобное притягивает подобное». По словам Анны, нужно «что-то иметь и уметь делать», ставить цели в жизни и не быть инфантильной.

Семенович предупредила, что в ином случае настоящий мужчина не появится из ниоткуда. «Это невозможно. Мы же живем не в сказке о Золушке», — заключила она.

Ранее Семенович заявила, что каждому молодому человеку важно пройти службу в армии, чтобы стать сильным и смелым. По ее словам, для избалованных мальчиков армия станет школой дисциплины.