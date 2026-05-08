Синоптик ответил на вопрос о воздушной части парада Победы в Москве

Синоптик Тишковец: Погода в Москве позволит провести воздушную часть парада

В столице в субботу, 9 мая, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, что позволит провести воздушную часть парада Победы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, синоптический прогноз на День Победы был уточнeн в лучшую сторону. 9 мая ночью и в первой половине дня синоптическая ситуация в Москве обусловится гребнем скандинавского антициклона. Ночью прогнозируется плюс 6-9 градусов, утром — плюс 10-13 градусов. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без осадков. Опасных явлений не прогнозируется. Нижняя граница облачности составит 470-650 метров и выше.

Днем скажется влияние атмосферного фронта с юго-запада. Будет преобладать пасмурная погода, к вечеру местами может пройти небольшой дождь. Ветер ожидается восточный 4-9 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 12-15 градусов, что на несколько градусов ниже нормы. Атмосферное давление будет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что в пятницу, 8 мая, температура в Московском регионе рухнула на 10-12 градусов по сравнению с показателями четверга, 7 мая. В этот день столбики термометров максимально поднимались до плюс 30 градусов Цельсия.