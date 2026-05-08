Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:56, 8 мая 2026Экономика

Москвичам рассказали об обвале температуры

Синоптик Леус: В Москве стартовала холодная волна погоды
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

В Московском регионе ухудшается погода: в пятницу, 8 мая, метеорологические условия в столице сформирует два циклона, из-за которых в столице и области похолодает, а небо покроется облаками, местами несущими грозы. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Один из циклонов, расположившихся над столицей, которых уходит на восток, а другой приближается с запада. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами, в основном во второй половине дня, пройдут кратковременные дожди, в Новой Москве и на юге области возможны грозы. Температурный фон понизится на 10-12 градусов по сравнению со значениями четверга, 7 мая.

Температура воздуха ожидается на уровне плюс 15-17 градусов, по области ожидается плюс 13-18 градусов, на юге области воздух прогреется до плюс 24 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В субботу, 9 мая, без существенных осадков, ночью столбики термометров будут держаться на отметке плюс 7-9 градусов, днем ожидается плюс 13-15 градусов.

Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что резкое похолодание 8 мая пойдет на пользу метеочувствительным москвичам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны раскрыли детали ответного удара на нарушения ВСУ режима прекращения огня

    Российские НРТК использовали спецчастоты для защиты от РЭБ

    У женщины появился ребенок от покойного жениха спустя три года после его смерти

    56-летняя Дженнифер Лопес в обнаженном виде раскрыла секреты красоты

    Зеленский выступил с необычным заявлением по случаю Дня Победы

    Пользователей наушников предупредили об ударах током

    Экс-министр природы российского региона заплатит 28 миллионов рублей за необычные взятки

    В Киеве объявили воздушную тревогу после заявления Минобороны России

    Украина декоммунизировала безлюдные улицы Чернобыля

    Оценены шансы бывшего тренера «Спартака» в пятый раз выиграть Лигу Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok