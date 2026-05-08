Москвичам рассказали об обвале температуры

Синоптик Леус: В Москве стартовала холодная волна погоды

В Московском регионе ухудшается погода: в пятницу, 8 мая, метеорологические условия в столице сформирует два циклона, из-за которых в столице и области похолодает, а небо покроется облаками, местами несущими грозы. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Один из циклонов, расположившихся над столицей, которых уходит на восток, а другой приближается с запада. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами, в основном во второй половине дня, пройдут кратковременные дожди, в Новой Москве и на юге области возможны грозы. Температурный фон понизится на 10-12 градусов по сравнению со значениями четверга, 7 мая.

Температура воздуха ожидается на уровне плюс 15-17 градусов, по области ожидается плюс 13-18 градусов, на юге области воздух прогреется до плюс 24 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В субботу, 9 мая, без существенных осадков, ночью столбики термометров будут держаться на отметке плюс 7-9 градусов, днем ожидается плюс 13-15 градусов.

Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что резкое похолодание 8 мая пойдет на пользу метеочувствительным москвичам.