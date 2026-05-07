На Подмосковье обрушилась 30-градусная жара

Температура в Подмосковье превысила 30 градусов тепла

Температура воздуха в Подмосковье превысила 30 градусов тепла. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

Показатель в плюс 30 градусов зафиксировали в 15:00 четверга, 7 мая, в Коломне. В Егорьевске воздух прогрелся до 29,5 градуса тепла, а в Москве на Балчуге — до плюс 28,9 градуса. На ВДНХ температура составила 27,1 градуса тепла.

Ранее стало известно, что грядущим летом в Московском регионе может наступить аномальная жара. Согласно долгосрочным прогнозам, температура окажется выше климатической нормы на 1 градус.