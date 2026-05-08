Словенский философ Жижек попал на обложку Vogue

Словенский философ Славой Жижек попал на обложку Vogue Adria. Интервью с ним также появилось на сайте модного издания.

Известно, что автором обложки с участием 77-летнего культуролога выступил известный немецкий фотограф Юрген Теллер. В интервью журналу Жижек поделился мнением о будущем левых идей и революциях, а также высказался о новом сериале Винса Гиллигана «Одна из многих».

Жижек известен сочетанием психоанализа Жака Лакана, марксизма и анализа массовой культуры. Как правило, философ выступает с критикой капитализма, либерализма и современной культуры.

