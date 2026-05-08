13:27, 8 мая 2026

У бывшего главы мемориала Минобороны обнаружили имущество на полмиллиарда рублей

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФВМ ПЗО Минобороны России

Красногорский городской суд взыскал в бюджет России деньги и имущество на общую сумму 500 миллионов рублей с бывшего руководителя Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России Вячеслава Филиппова, его жены и подельника. Об этом пишет ТАСС.

Генпрокуратура обнаружила, что экс-глава военного мемориала и бенефициар не соблюдали предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения. Таким образом деньги были получены в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Ранее сообщалось, что Филиппову вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере», по которой ему грозит срок от 8 до 15 лет. Глава мемориала Минобороны не признал вину в инкриминируемом преступлении.

