В Германии неизвестные взяли в заложники посетителей банка

Bild: Несколько человек взяты в заложники в банке на западе Германии

На западе Германии несколько человек, в том числе водитель службы доставки наличных, были взяты в заложники в банке. Об этом сообщает Bild со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что инцидент произошел в Зинциге, городе недалеко от Бонна, в 9 утра по местному времени. Ситуация описывается как «стабильная».

«В настоящее время считается, что внутри банка находятся несколько преступников и заложников», — заявили в полиции.

Ранее несколько человек пострадали в результате нападения с ножом в городе Золинген в Германии. На месте происшествия была как минимум одна машина скорой помощи и фельдшер, там также лежал окровавленный нож.