В реке поймали осетра рекордных размеров

В США рыболов поймал осетра длиной два метра и весом 74 килограмма

В американском штате Миннесота рыболов выловил гигантского озерного осетра и установил новый рекорд штата в категории «поймал и отпустил». Об этом сообщает KROC News.

Новым рекордсменом стал Тревис Китинг. 18 апреля он рыбачил на реке Рейни-Ривер и поймал осетра рекордных размеров. Длина рыбы превышала два метра, а вес составлял 74,84 килограмма.

Это был холодный день с порывами ветра со скоростью 18 метров в секунду. Сначала Китинг и его друзья ловили рыбу в заливе Фор-Майл, но за восемь часов им попались лишь семь некрупных особей.

Вечером Китинг переместился к устью реки. Примерно через час удилище согнулось почти до воды. Чтобы вытащить клюнувшего осетра, ему понадобилось, по его словам, «более часа чистого хаоса».

