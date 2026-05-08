06:32, 8 мая 2026

В России разработали эффективный способ борьбы с опухолями мозга

Доставка препаратов в мозг через носовую полость усиливает борьбу с опухолями
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Исследователи Семеновского университета создали инновационную систему доставки противоопухолевых препаратов напрямую в головной мозг через носовую полость. Технология позволяет обходить гематоэнцефалический барьер — естественную защиту мозга, которая часто снижает эффективность традиционного лечения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе университета.

В основе разработки лежит «умная» лекарственная форма на базе геллановой камеди. После введения в нос препарат превращается в гель и удерживается на слизистой до нескольких часов, что позволяет активному веществу постепенно проникать в мозг и дольше сохранять терапевтический эффект.

В качестве действующего вещества ученые использовали рибавирин — препарат, известный как противовирусное средство. В последние годы исследования показали, что он также способен подавлять механизмы роста глиобластомы — одной из самых агрессивных опухолей головного мозга.

Эксперименты на лабораторных крысах подтвердили безопасность технологии. Концентрация препарата в мозге оказалась значительно выше, чем в крови, а повреждений слизистой оболочки ученые не обнаружили.

Авторы работы считают, что разработанная система может стать основой для более эффективной терапии опухолей мозга и использоваться для доставки других противоопухолевых препаратов.

Ранее ученые выяснили, что высокодозированный витамин B3 усиливает лечение глиобластомы.

