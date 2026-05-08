17:16, 8 мая 2026

Водитель автобуса подговорил подростка пострелять по машинам в российском городе

Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета по проезжавшим автомобилям в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Подробности инцидента публикует 78.ru.

По данным телеканала, перед тем, как на место прибыл наряд полиции, 16-летний юноша успел повредить автомобиль Belgee X50, разбив ему заднее стекло. Стрелявший был задержан на месте, никто не пострадал.

Как выяснилось позже, к хулиганскому поступку парня подговорил 59-летний водитель автобуса — он предложил знакомому подростку пострелять по движущемуся впереди автомобилю.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

Ранее в Иркутске суд взял под стражу 38-летнего жителя по делу о покушении на водителя автомобиля. Злоумышленник забросил в авто горожанина горящую емкость с легковоспламеняющейся жидкостью и скрылся, так как тот отказался подвезти двух мужчин.

