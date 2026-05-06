10:28, 6 мая 2026

Мужчина бросил горящую бутылку в машину с неотзывчивым россиянином

В Иркутске суд взял под стражу мужчину, поджегшего машину с водителем
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Иркутске суд взял под стражу 38-летнего жителя по делу о покушении на водителя автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, утром 30 апреля к машине на парковке подошли двое пьяных мужчин и попросили водителя их подвезти. Тот отказал, и товарищи ушли. Однако вскоре один из них, вернувшись к машине, забросил в нее горящую емкость с легковоспламеняющейся жидкостью и скрылся.

Водителю удалось выбраться из горящей машины, сама она была уничтожена огнем. Поджигателя задержали по горячим следам, ему предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что россиянин открыл стрельбу после угроз наркозакладчика ручной гранатой.


    
