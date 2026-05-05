Россиянин открыл стрельбу после угроз наркозакладчика ручной гранатой

Суд оштрафовал и конфисковал оружие у жителя Курска за стрельбу на улице

Мировой судья судебного участка № 2 Центрального округа Курска конфисковал охотничье оружие у 49-летнего местного жителя за стрельбу на улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина признан виновным в административном правонарушении по статье 20.13 КоАП РФ («Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах»). Ему также назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Из материалов дела следует, что днем 20 февраля курянин у своего дома на улице Шпайерская устроил стрельбу. На суде он объяснил, что увидел наркозакладчика, который в ходе словесного конфликта стал угрожать ему ручной гранатой. Курянин взял из своего автомобиля оружие. Увидев это, неизвестный молодой человек стал убегать, а подсудимый, преследуя его, произвел несколько выстрелов в воздух.

Стрелок свою вину не признал.

