Стрелявшего на ходу из машины россиянина задержали

В Омске задержали мужчину, стрелявшего из охолощенного оружия

В Омске полиция задержала мужчину, стрелявшего в центре города на ходу из автомата Калашникова холостыми патронами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В соцсетях появился пост, в котором автор сообщила, что вечером 26 апреля по дороге на большой скорости ехал черный джип, а из его окна пассажир стрелял над ее головой. Спустя два дня на проспекте Мира полицейские остановили указанную машину, а 41-летнего стрелявшего нашли по месту жительства и доставили в отдел. Вину он признал.

В квартире у него изъяли охолощенный автомат, его отправили на исследование. По словам мужчины, он стрелял, потому что хотел произвести впечатление на друзей.

