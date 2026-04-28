17:10, 28 апреля 2026

Стрелявшего на ходу из машины россиянина задержали

В Омске задержали мужчину, стрелявшего из охолощенного оружия
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Пресс-служба УМВД России по городу Омску

В Омске полиция задержала мужчину, стрелявшего в центре города на ходу из автомата Калашникова холостыми патронами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В соцсетях появился пост, в котором автор сообщила, что вечером 26 апреля по дороге на большой скорости ехал черный джип, а из его окна пассажир стрелял над ее головой. Спустя два дня на проспекте Мира полицейские остановили указанную машину, а 41-летнего стрелявшего нашли по месту жительства и доставили в отдел. Вину он признал.

В квартире у него изъяли охолощенный автомат, его отправили на исследование. По словам мужчины, он стрелял, потому что хотел произвести впечатление на друзей.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области мать погибшего участника СВО обманули на 13 миллионов рублей.

    Последние новости

    Польша освободила российского археолога, которого должны были выдать Киеву. Вызволить ученого помог Лукашенко

    Выпавший в Москве апрельский снег назвали климатической нормой

    Медвежат Клепу и Кристину вернули в дикую природу на родине

    Волочкова высмеяла слухи о своем здоровье

    Альпинист выжил после падения со 152-метровой высоты

    Стрелявшего на ходу из машины россиянина задержали

    Президент Финляндии высказался о возобновлении контактов с Россией

    Умер народный артист России Роберт Ляпидевский

    Врач назвал неожиданную пользу ограничений интернета для здоровья

    Российский актер назвал главное отличие москвичей от жителей других городов

    Все новости
