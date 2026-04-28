У матери не вернувшегося участника СВО похитили 13 миллионов рублей

В Челябинской области мать погибшего участника СВО обманули на 13 млн рублей

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве после обмана 67-летней матери не вернувшегося участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Женщина передала аферистам 13,5 миллиона рублей, которые ей выплатили за сына. По ее словам, в конце марта ей позвонил неизвестный и представился сотрудником военкомата. Он попросил отправить пенсионерку копию паспорта якобы для получения дополнительной награды. Когда просьба была выполнена, женщине позвонили от лица сотрудника Росфинмониторинга и стали пугать тем, что паспортом завладели мошенники.

В результате пенсионерку убедили снять с накопительного счета, обналичить и передать приехавшему человеку.

