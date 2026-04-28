Разработчик вредоносного приложения раскрыл на видео его секрет

МВД РФ задержало разработчика вредоносного ПО для хищений денег у граждан

Сотрудники МВД России задержали разработчика программного обеспечения, создавшего для мошенников приложение, с помощью которого они занимались хищением средств у граждан. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк и предоставила оперативное видео с подозреваемым.

На кадрах виден спецназ, который скручивает и укладывает на пол мужчину. Он говорит, что разработал приложение, секрет которого в том, что с его помощью похищались деньги.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники управления по расследованию организованной преступности в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и компьютерной информации Следственного департамента МВД России и киберполиции России.

Задержанному предъявлено обвинение в создании и распространении вредоносных компьютерных программ. По данным МВД, организованная группа, которая контролируется организатором с Украины, на протяжении нескольких лет в разных регионах России занимается распространением вредоносного программного обеспечения. С помощью приложения аферисты передавали на мобильные устройства потерпевших файлы, содержащие образы подконтрольных им банковских карт. Под воздействием преступников граждане через NFC-соединения с банкоматами проводили операции с деньгами, но вместо пополнения их счетов платежи уходили мошенникам.

Ранее сообщалось, что в Мытищах сотрудники полиции задержали трех курьеров телефонных мошенников, которые похитили у пенсионерки 70 миллионов рублей.