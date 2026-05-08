Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:45, 8 мая 2026Мир

Военный аналитик сообщил о мощном ударе по Зеленскому из США

Меркурис: Лучшим вариантом для США в отношении Украины станет дистанцирование
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

После переговоров с Россией американцы могут понять, что лучшим вариантом для них остается отказ от поддержки режима Владимира Зеленского. К такому выводу пришел британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Русские просто говорят американцам: "Смотрите, вы продолжаете вкладывать свои ресурсы в этого коррумпированного Владимира Зеленского, которого вы сами недолюбливаете, он проиграл войну за вас, вы это знаете», — отметил эксперт.

По мнению Меркуриса, американцы, вероятно, наконец придут к пониманию того, что в их собственных интересах наилучшей политикой в отношении Украины будет отказ от какого-либо участия в данном конфликте.

Ранее сообщалось, что слова зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева о «животном страхе» Европы свидетельствуют о том, что Россия становится все более уверенной на фоне ее военных успехов на Украине. Такое мнение высказал Александр Меркурис.

До этого Медведев заявил, что только формирование у ЕС животного страха может предотвратить бойню. По его словам, ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля не подойдут для этой цели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Бандитская армия». Иран обвинил США в нарушении перемирия. Как на это отреагировал Трамп?

    Захарова упрекнула Канаду в укрывательстве гитлеровских коллаборационистов

    В Латвии объяснили отказ сбивать залетевшие в страну БПЛА

    Военный аналитик сообщил о мощном ударе по Зеленскому из США

    МИД России прокомментировал «заигрывания» Еревана с ЕС

    На Западе забили тревогу из-за поведения Зеленского

    ВСУ атаковали Севастополь

    Американка описала отношение к русской кухне словами «едят отходы»

    Германия начала перерождение в нечто опасное для России

    Трамп прокомментировал атаку Ирана на американские корабли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok