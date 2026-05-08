Меркурис: Лучшим вариантом для США в отношении Украины станет дистанцирование

После переговоров с Россией американцы могут понять, что лучшим вариантом для них остается отказ от поддержки режима Владимира Зеленского. К такому выводу пришел британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Русские просто говорят американцам: "Смотрите, вы продолжаете вкладывать свои ресурсы в этого коррумпированного Владимира Зеленского, которого вы сами недолюбливаете, он проиграл войну за вас, вы это знаете», — отметил эксперт.

По мнению Меркуриса, американцы, вероятно, наконец придут к пониманию того, что в их собственных интересах наилучшей политикой в отношении Украины будет отказ от какого-либо участия в данном конфликте.

Ранее сообщалось, что слова зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева о «животном страхе» Европы свидетельствуют о том, что Россия становится все более уверенной на фоне ее военных успехов на Украине. Такое мнение высказал Александр Меркурис.

До этого Медведев заявил, что только формирование у ЕС животного страха может предотвратить бойню. По его словам, ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля не подойдут для этой цели.