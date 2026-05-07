В Британии сделали вывод о России после слов Медведева о «животном страхе» Европы

Меркурис: Слова Медведева о Европе показывают уверенность России в победе на СВО

Слова зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о «животном страхе» Европы свидетельствуют о том, что Россия становится все более уверенной на фоне ее военных успехов на Украине. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что Медведев призывает запугать Европу и дать ей понять, что идея войны с Россией нелепа и абсурдна. «Мне кажется, что по мере того, как русские начинают быть все более уверенными в ситуации в конфликте, они начинают говорить в такой резкой манере. И мы видим это по последним событиям, произошедшим в зоне спецоперации», — сказал эксперт

Ранее Медведев заявил, что только формирование у Европы животного страха может предотвратить бойню. По его словам, ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля не подойдут для этой цели.