Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:36, 8 мая 2026Забота о себе

Врач назвал самые необычные извлеченные из мужской уретры предметы

Уролог Смерницкий рассказал о пациентах с карандашами и иглами в уретре
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Korawat photo shoot / Shutterstock / Fotodom

Врач уролог-андролог Андрей Смерницкий рассказал, что медикам нередко приходится извлекать инородные тела из мужской уретры. Необычными случаями из практики он поделился с Life.ru.

По словам специалиста, некоторые пациенты намеренно помещают в мочеиспускательный канал различные предметы. Чаще всего там оказываются продолговатые предметы, например, термометры и спицы. Среди редких находок — карандаши для рисования, восковые мелки, крупные швейные иглы, вязальные крючки и деревянные палочки для маникюра.

«В общем, у кого на что хватит фантазии», — резюмировал уролог.

Ранее сообщалось, что кусок пластилина размером с киви нашли в мочевом пузыре московского школьника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Радиационный фон повысился в 40 раз». В зоне отчуждения у Чернобыля начался масштабный пожар. Что об этом известно?

    Здание в российском городе решили прикрыть Сталиным

    Военкор призвал нанести превентивные удары возмездия по центру Киева

    ФИФА запретила сменившему гражданство вратарю Хайкину играть за Норвегию

    Мужчина похитил 90 женских трусов и бюстгальтеров и объяснил причину

    Легендарный американский рэпер во время концерта прокричал четыре слова на русском языке

    Российские подростки жестоко избили девочку в ТЦ за шутку в переписке

    Раскрыт срок возобновления полетов на юг России

    Дешевые компьютеры Apple исчезнут

    Россиян пообещали не штрафовать за неоплаченную парковку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok