Кусок пластилина размером с киви нашли в мочевом пузыре московского школьника

В Москве из мочевого пузыря школьника достали кусок пластилина размером с киви

В Москве из школьника достали огромный кусок пластилина. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента здравоохранения в Telegram.

13-летний мальчик обратился за медицинской помощью в связи с болями при мочеиспускании. При обследовании в его мочевом пузыре нашли инородное тело.

Хирурги Детской больницы Сперанского вскрыли мочевой пузырь пациента и извлекли слившийся пластилин. С ребенком провели беседу на тему «игр с пластилином и возможных последствий», рассказала детский хирург-андролог Николай Хватынец.

Ранее из мочевого пузыря жительницы Подмосковья извлекли карандаш. Женщина самостоятельно ввела его в уретру, однако с какой целью — не пояснила. Ей потребовалась экстренная операция.

