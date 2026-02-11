В мочевом пузыре россиянки застрял косметический карандаш

Shot: В мочевом пузыре жительницы Подмосковья застрял косметический карандаш

В мочевом пузыре жительницы Подмосковья застрял косметический карандаш. Об этом пишет Shot в Telegram.

По данным канала, 46-летняя россиянка сама обратилась в больницу. С ее слов, она самостоятельно ввела его через мочеиспускательный канал, но с какой целью — не пояснила.

Женщине провели экстренную операцию, удалив карандаш из мочевого пузыря. Россиянку уже выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что огурец достали из жительницы Уфы после экстремальных секс-практик. Самостоятельно извлечь овощ пара не смогла и обратилась к медикам.