Зеленский фактически признал отказ от российского перемирия

Зеленский сообщил об атаке на Ярославль, фактически отказавшись от перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку на Ярославль, фактически отказавшись от российского перемирия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Ярославль, более 700 километров от государственной границы Украины (...) Объект нефтяной сферы (...) Россия должна избрать настоящий мир, и только сильное давление это обеспечит», — сообщил он.

В свою очередь, губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город была полностью отражена.

Зеленский после полуночи 8 мая также обвинил Россию в якобы срыве сегодняшнего перемирия. Он добавил, что Киев «будет действовать зеркально».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь Дня Победы перемирие в зоне проведения специальной военной операции на Украине продлится с полуночи 8 мая до 10 мая. Ведомство призвало украинскую сторону последовать этому примеру. Представители Минобороны утром в пятницу заявили, что со стороны ВСУ было зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня, в частности 153 обстрела позиций российских войск из артиллерийских орудий и 887 ударов с использованием беспилотников.