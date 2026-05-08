10:25, 8 мая 2026

Зеленский фактически признал отказ от российского перемирия

Алевтина Запольская

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку на Ярославль, фактически отказавшись от российского перемирия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Ярославль, более 700 километров от государственной границы Украины (...) Объект нефтяной сферы (...) Россия должна избрать настоящий мир, и только сильное давление это обеспечит», — сообщил он.

В свою очередь, губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город была полностью отражена.

Зеленский после полуночи 8 мая также обвинил Россию в якобы срыве сегодняшнего перемирия. Он добавил, что Киев «будет действовать зеркально».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь Дня Победы перемирие в зоне проведения специальной военной операции на Украине продлится с полуночи 8 мая до 10 мая. Ведомство призвало украинскую сторону последовать этому примеру. Представители Минобороны утром в пятницу заявили, что со стороны ВСУ было зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня, в частности 153 обстрела позиций российских войск из артиллерийских орудий и 887 ударов с использованием беспилотников.

