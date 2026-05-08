17:40, 8 мая 2026Бывший СССР

Зеленский отчитался о переговорах с представителями США

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о прошедших переговорах секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Рустема Умерова с представителями администрации США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Был сегодня доклад Рустема Умерова по итогам встреч в Соединенных Штатах. Переговоры содержательные. Согласовываем график необходимых визитов и ожидаем в Киеве представителей президента Америки на рубеже весны-лета», — написал Зеленский.

Как отметил Умеров, встреча прошла со специальными представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а основной темой переговоров стал обмен пленными.

Ранее бывший американский посол в Украине Стивен Пайфер заявил, что Вашингтон не уверен в результативности переговоров по урегулированию кризиса. Он раскритиковал Уиткоффа за то, что тот семь раз был в Москве, но ни разу не посетил Киев.

