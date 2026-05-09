Сегодня, 9 мая, в России отмечают 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 82 процента россиян собираются отмечать День Победы, более половины из них примут участие в праздничных и памятных мероприятиях, подсчитал ВЦИОМ. «Лента.ру» рассказывает, какие мероприятия запланированы на 9 мая в 2026 году и какие традиции соблюдают россияне в этот день.
Годовщина Победы в 2026 году
День Победы в России — это государственный праздник, посвященный победе в Великой Отечественной войне. В этот день страна чтит память погибших и выражает благодарность ветеранам.
9 мая 2026 года отмечается 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась на протяжении почти 4 лет. В 1944-м советские войска достигли государственной границы СССР, и в апреле 1945-го дошли до Берлина. К 2 мая столица Германии была взята штурмом, немецкие войска прекратили сопротивление.
Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан вечером 8 мая. В Москве из-за разницы во времени на тот момент уже наступило 9 число.
Важные даты Дня Победы 1945 года
|Дата
|Что произошло
|7 мая 1945 года
|Первое подписание акта о капитуляции Германии. Зафиксировано прекращение боевых действий, документ вступил в силу в 23:01 8 мая по среднеевропейскому времени и в 01:01 9 мая по московскому.
|8 мая 1945 года
|Иосиф Сталин подписал указ, который провозглашал 9 мая Днем Победы.
|9 мая 1945 года
|Второе подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии. Состоялось в немецком городе Карлхорст 8 мая в 22:43 и в 00:43 9 мая по Москве. Принимал капитуляцию советский маршал Георгий Жуков.
|9 мая 1945 года
|Меньше чем через два часа после подписания документа жители СССР узнали о победе над нацистами. Вечером того же дня подвиг советского народа отметили в Москве грандиозным салютом.
|24 июня 1945 года
|Состоялся первый Парад Победы в Москве, его принимал маршал Жуков.
9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне отмечают:
- Россия;
- Белоруссия;
- Казахстан;
- Кыргызстан;
- Таджикистан;
- Туркменистан;
- Узбекистан;
- Азербайджан;
- Армения;
- Грузия.
2 сентября — День Окончание Второй мировой войны отмечают:
- США;
- Китай;
- Вьетнам;
- Северная Корея.
8 мая — День капитуляции Германии, как День Победы отмечают:
- в большинстве стран западной и центральной Европы;
- в Великобритании;
- в Израиле.
История праздника
День Победы был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1945 года в честь победы над фашистской Германией.
Историки выделяют три этапа в истории празднования.
1945 год — 1965 год
Сразу после войны, с 1945 по 1947 год, 9 мая был выходным днем, но потом Иосиф Сталин постановил вновь сделать дату рабочей. Таковой она оставалась вплоть до 1965-го.
По мнению историка Константина Залесского, Сталин отменил выходной, чтобы сместить фокус населения на восстановление разрушенной после войны страны. Вместо того, чтобы превозносить победу, он призывал строить экономику и развивать образование.
До 1965 года власти не организовывали масштабные мероприятия в честь Дня Победы, но проводили торжественные собрания, публиковали материалы в прессе и запускали фейерверки в городах-героях.
В память о народном подвиге ряд городов были удостоены звания «города-героя». Например, Ленинграду, Сталинграду, Севастополю и Одессе звание города-героя было присвоено еще до Победы, 1 мая 1945-го.
Позже это звание получили:
- Киев (1961 год);
- Москва и Брест (1965 год);
- Керчь и Новороссийск (1973 год);
- Минск (1974 год);
- Тула (1976);
- Мурманск и Смоленск (1985 год).
Привычных парадов 9 мая в первые послевоенные годы не было. Первый провели на Красной площади в Москве в 1945 году, следующий парад состоялся уже в 60-х.
Постепенно переживания войны и послевоенного голода уходили из массового сознания, оставляя лишь подсознательный страх новой катастрофы. Ветераны и свидетели войны уходили из жизни, а память о тяжелых испытаниях постепенно стиралась.
1965 год — 1990 год
Праздник Великой Победы окончательно сформировался в брежневский период. Тогда День Победы отмечали и те, кто пережил ужасы войны, и целое поколение, выросшее в мирное время.
Именно при Леониде Брежневе по всей стране начали возводить памятники и обелиски, высаживать деревья. В честь 20-летия Победы 9 мая 1965 года было объявлено выходным. Тогда же учредили памятную медаль, которой наградили более 16 миллионов человек.
Второй парад Победы на Красной площади в Москве состоялся 9 мая 1965 года
Молодое поколение узнавало о войне через политзанятия, радиопередачи, фильмы, книги. Основу массовой памяти о Великой Отечественной в те годы сформировала литература, в первую очередь, произведения бывших военных корреспондентов: Александра Твардовского, Константина Симонова, Мусы Джалиля, Льва Озерова. Весомый вклад в формирование культурной памяти внес кинематограф: советские фильмы о войне снимали и во время боевых действий, и в послевоенный период.
В 1965 году в СССР запустили поисковое движение «Вахта памяти», примерно в это же время зародился ритуал возложения цветов к Могиле неизвестного солдата. В октябре 1967-го завершилось строительство Мамаева Кургана в Волгограде. Так постепенно День победы становился всенародным праздником. Особенно торжественно его отмечали в юбилейные годы — 1970, 1975, 1980, 1985.
1990 год — 2025 год
Сразу после развала Советского Союза, в первой половине 90-х, День Победы особо не праздновали. Но уже через несколько лет празднование Дня Победы вернулось к былым масштабам. Вместе с традиционными церемониями и парадами в этот день проводились государственные мероприятия: флешмобы, конкурсы, спортивные соревнования, патриотические беседы для молодежи. Во всех городах России разворачивались акции, посвященные памяти воинов-интернационалистов и ветеранов.
В 1995-м году состоялся первый после развала СССР парад на Красной площади, а с 1996 года он стал ежегодным
С начала 2000-х годов в России продолжают зарождаться новые традиции празднования 9 мая.
Традиции 9 мая в России
Акция «Георгиевская ленточка»
Одним из главных символов победы считается георгиевская ленточка. Она была учреждена Екатериной II в 1769 году во время русско-турецкой войны. Ее использовали для поощрения верности, храбрости и благоразумия во благо Российской Империи. Согласно традиционному толкованию цветов Георгиевской ленты, черный цвет означает дым, а оранжевый — пламя.
При этом традиция прикалывать такую ленточку на грудь в День Победы появилась лишь в 2005 году. Акция, приуроченная к 60-летию Победы, возникла из интернет-проекта «Наша Победа», где публикуются народные истории о войне. Главная ее цель — сохранить память о героях и цене Победы в новых поколениях.
В 2006 году в рамках акции «Георгиевская ленточка» распределили свыше 4 миллионов ленточек в 900 городах России и других странах. В 2022 году был принят закон «О георгиевской ленте», закрепляющий ее статус как символа героизма и мужества защитников Отечества.
Согласно разработанному «Волонтерами Победы» кодексу ношения георгиевской ленты, ее следует крепить на груди у сердца, плече или воротнике, аккуратно приколов или привязав.
Не рекомендуется носить ленту ниже локтя, на сумках и ремнях, крепить ее на животных и автомобили
Возложение венков
На праздник Победы принято возлагать венки к могилам защитников Отечества, памятникам, посвященным Великой Отечественной, и к звездам с вечным огнем.
С годами в России сформировался четкий ритуал возложения венков — это могут делать только представители воинских частей по распоряжению Минобороны
Поздравления ветеранов
С Днем Победы в первую очередь принято поздравлять ветеранов. Слова благодарности, как правило, сопровождают красные гвоздики. Их цвет ассоциируется с кровью, пролитой во время Великой Отечественной войны, и воплощает патриотизм, жертвенность и самоотверженность советского народа.
Латинское название гвоздики, Dianthus, означает «цветок Зевса». Привезенный рыцарями-крестоносцами из Туниса, он вошел в культуру европейцев как талисман воинов. Даже император Наполеон сделал красную гвоздику своим символом победы, утверждая орден Почетного легиона — высший знак отличия сопровождался алой лентой, в тон резным лепесткам.
В России красная гвоздика исторически считается символом героев и революционеров: ее цвет ассоциируется с пролитой кровью и знаменем Красной армии.
Народная акция «Бессмертный полк»
В 2007 году накануне Дня победы председатель совета ветеранов Тюмени Геннадий Иванов увидел сон, в котором люди несли портреты фронтовиков. Идею поддержали друзья и знакомые Геннадия, которые вместе с ним прошли с портретами своих родственников — участников ВОВ по главной улице Тюмени. Через год число участников выросло, и акция распространилась в другие регионы под названием «Парад Победителей».
Современное название «Бессмертный полк» придумали в 2012-м. С 2015 года акция является всероссийской, а с 2018-го — международной.
Праздничный парад
Ежегодно 9 мая в 10:00 по московскому времени на Красной площади проходит парад Победы. Маршируют военнослужащие, курсанты, проезжает военная техника, а при хорошей погоде в параде участвует авиация. Принимающий парад поздравляет войска, а президент выступает с речью, поздравляет ветеранов и всех россиян.
Семейные традиции
Семейное празднование Дня Победы обычно включает поздравление ветеранов-родственников, посещение могил погибших участников войны, застолье с военными песнями и поминание ушедших. Родителей вместе с детьми часто можно встретить в этот день у воинских мемориалов и на народных гуляньях в городе.
Как регионы отмечают День победы в 2026 году
В День Победы — 2026 решение о проведении праздничных мероприятий власти регионов принимают, исходя из оперативной обстановки и оценки безопасности для граждан. В первую очередь это касается крупных событий вроде парадов и шествия «Бессмертного полка»
В Москве
Программа на 9 мая в Москве в 2026 обширная. Она включает парад на Красной площади, праздничные концерты в Музее Победы на Поклонной горе, а также исторические, познавательные и зрелищные мероприятия в рамках общегородского фестиваля «Московская весна». Постановки по культовым произведениям на тему военных лет «А зори здесь тихие», «Сын полка», «Василий Теркин» и другим ставят столичные театры.
В Санкт-Петербурге
В Северной столице запланирован парад военных на Дворцовой площади. По словам губернатора Александра Беглова, ожидается, что традиционно зажгутся огни Ростральных колонн, а в небо над городом взметнутся «Лучи Победы». В программу празднования также включен салют, который состоится в 22:00.
В Волгограде
Утром 9 мая в городе-герое ожидается парад военнослужащих на площади Павших Борцов, возможно участие авиагрупп. Вечером же состоится одно из самых ожидаемых событий Дня Победы в Волгограде — световое представление «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. Во время шоу звучит героическая музыка, на подпорную стену проецируют исторические и тематические кадры, а монумент «Родина-мать» освещается золотым сиянием. На шоу собираются не только волгоградцы, но и многочисленные гости города. Вечером 9 мая 2026 «Свет Великой Победы» можно будет увидеть в 20:30, 21:30 и в 22:30. После шоу в 21:30 ожидается праздничный салют.