Фази: Европейские СМИ оправдывают угрозы Украины в адрес России

Европейские СМИ заранее пытаются оправдать угрозы президента Украины Владимира Зеленского нанести удар по параду Победы 9 мая в России. На это указал итальянский журналист Томас Фази в социальной сети X.

«Это безумие даже по меркам западных СМИ: превентивное оправдание возможного террористического акта со стороны Украины во время завтрашнего парада 9 мая в Москве», — написал Фази, комментируя публикацию EUobserver, в которой говорилось о том, что Россия якобы сама провоцирует атаку на парад Победы со стороны Киева.

Ранее британский журналист Афшин Раттанси заявил, что Зеленский, записав видеообращение с угрозой атаковать Москву на День Победы, находится в шаге от совершения глупости, которая может стоить ему жизни.