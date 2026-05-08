Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:10, 8 мая 2026Интернет и СМИ

Европейские СМИ обвинили в безумии из-за оправдания возможного удара ВСУ по параду Победы

Фази: Европейские СМИ оправдывают угрозы Украины в адрес России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Европейские СМИ заранее пытаются оправдать угрозы президента Украины Владимира Зеленского нанести удар по параду Победы 9 мая в России. На это указал итальянский журналист Томас Фази в социальной сети X.

«Это безумие даже по меркам западных СМИ: превентивное оправдание возможного террористического акта со стороны Украины во время завтрашнего парада 9 мая в Москве», — написал Фази, комментируя публикацию EUobserver, в которой говорилось о том, что Россия якобы сама провоцирует атаку на парад Победы со стороны Киева.

Ранее британский журналист Афшин Раттанси заявил, что Зеленский, записав видеообращение с угрозой атаковать Москву на День Победы, находится в шаге от совершения глупости, которая может стоить ему жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом

    Игроки французского футбольного клуба устроили погром на собственной базе

    Неизвестный в маске напал на брата короля Карла III

    В ЕС допустили обсуждение на саммите в июне переговоров с Путиным

    Трамп обратился к России и Украине с призывом обменять пленных

    Трамп сообщил о трехдневном прекращении огня между Россией и Украиной

    Раскрыты сроки полного восстановления авиасообщения на юге России

    Euroclear перевела Украине 6,6 миллиарда евро доходов от активов России

    Европейские СМИ обвинили в безумии из-за оправдания возможного удара ВСУ по параду Победы

    Стало известно об эпизодических столкновениях Ирана и США в Ормузском проливе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok