Песков рассказал о планах Путина на 9 Мая

Песков раскрыл планы Путина на 9 Мая

Для президента России Владимира Путина 9 мая будет рабочим днем с насыщенной программой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале.

«У президента каждый день 9 Мая — это сложный рабочий день. Помимо того, что он [день] торжественный и мемориальный, помимо того, что это, как для любого русского, день гордости со слезами на глазах, для него это еще и рабочий день», — сказал чиновник.

Он поделился, что у президента запланировано возложение венка к могиле неизвестного солдата, прием в честь гостей, которые прилетели в Москву на празднование 9 Мая, а также целый марафон двусторонних встреч. Кроме того, Путин выступит с речью на Красной площади. Отвечая на вопрос, будет ли речь президента масштабной, Песков сказал, что «она каждый раз масштабная».

Ранее Путин поделился, что Россия никого не приглашала официально на празднование 9 Мая, а просто заявила, что будет рада всем гостям.