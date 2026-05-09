Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:56, 9 мая 2026Россия

Россиянин получил ранения в результате атаки украинского беспилотника

Богомаз: Россиянин ранен в результате атаки беспилотника в Брянской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Житель села Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области получил ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«К сожалению, ранен мирный житель», — говорится в сообщении.

Россиянин был доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску 7 мая повреждения получила 231 квартира и более 40 автомобилей. Власти пообещали выплатить компенсации гражданам, чье имущество пострадало в результате ударов. По данным администрации, в результате атаки ранения получили более десяти человек, среди них есть один ребенок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал трехдневное перемирие с 9 по 11 мая и обмен пленными между Россией и Украиной. Что ответили в Киеве и в Москве?

    На Западе вынесли предупреждение Украине перед Днем Победы

    МИД прокомментировал слова Трампа о победе США во Второй мировой войне

    Россиянин получил ранения в результате атаки украинского беспилотника

    Биолог предупредил о нашествии комаров в Москве

    Захарова призвала весь мир услышать предупреждение России Зеленскому

    В России начались длинные майские выходные

    Синоптик предупредил москвичей о начале лета раньше срока

    Вступило в силу анонсированное Трампом трехдневное перемирие

    Силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok