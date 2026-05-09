Россиянин получил ранения в результате атаки украинского беспилотника

Богомаз: Россиянин ранен в результате атаки беспилотника в Брянской области

Житель села Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области получил ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«К сожалению, ранен мирный житель», — говорится в сообщении.

Россиянин был доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску 7 мая повреждения получила 231 квартира и более 40 автомобилей. Власти пообещали выплатить компенсации гражданам, чье имущество пострадало в результате ударов. По данным администрации, в результате атаки ранения получили более десяти человек, среди них есть один ребенок.