На Украине пришли к ужасающему решению на фоне проблем ВСУ

«Sud.ua»: ВС Украины подтвердил право на заочное снятие инвалидности у граждан

На Украине начали заочно снимать с людей инвалидность в связи с нехваткой солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности новой правоприменительной практики раскрыла украинская «Судебно-юридическая газета».

Так, Верховный суд Украины подтвердил право центральной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Минздрава без личного осмотра людей отменять статус инвалидности. Портал привел в пример недавнее судебное разбирательство, поводом для которого послужила жалоба женщины. В 2023 году ей бессрочно установили вторую группу инвалидности.

После того, как в отношении женщины пришел запрос из Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) центральная МСЭК провела заочную проверку документов женщины, постановив, что оснований для инвалидности нет.

Как считают юристы, такое решение важно в контексте массовых проверок инвалидности, которые были развернуты по инициативе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в октябре 2024 года. Оно фактически согласуется с государственной политикой по выявлению злоупотреблений и фиктивных инвалидностей, добавляет газета.

Отмечается, что само по себе несогласие гражданина с заключением МСЭК или иное видение состояния своего здоровья не является основанием для удовлетворения иска. В случае, если процедура была соблюдена корректно, суд не имеет права его отменять, даже если истец считает медицинские заключения ошибочными.

Ранее в украинской Верховной Раде отметили критическую нехватку людей в рядах ВСУ. Как заявила депутат Анна Скороход, положение резко усугубилось за прошедший год.