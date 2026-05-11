11 мая в России отмечают День Донецкой народной республики. В разных странах мира празднуют День любви к природе. День рождения в эту дату отмечает композитор и продюсер Константин Меладзе. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 11 мая — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День Донецкой народной республики

Главный праздник Донецкой народной республики ежегодно отмечается 11 мая. Именно в этот день, 12 лет назад, там прошел референдум о самоопределении региона. Почти 90 процентов голосовавших высказались за суверенитет. С тех пор 11 мая — официальный праздник и выходной день для жителей республики.

Праздники в мире

День любви к природе

Праздник был учрежден силами энтузиастов для привлечения внимания общества к проблемам окружающего мира. По мнению организаторов, в теплые майские дни людям приятнее любоваться красотой мира, поэтому День любви к природе и отмечается в середине месяца. Большинство эко-движений организуют 11 мая благотворительные акции. Подключиться к проектам по сохранению окружающей среды может каждый желающий.

Какие еще праздники отмечают в мире 11 мая

День глаженых шнурков;

Всемирный день осведомленности об эгоизме.

Какой церковный праздник 11 мая

День памяти святителя Кирилла, епископа Туровского

Святитель Кирилл жил в XII веке в городе Туров (ныне город в Гомельской области Республики Беларусь). В зрелом возрасте он принял постриг в Туровском Борисоглебском монастыре, позже ушел в отшельничество. Своей праведной жизнью Кирилл снискал уважение в народе и среди духовенства, так что вскоре его избрали главой Туровской епархии.

Святитель Кирилл активно боролся с ересью, давал наставления князю Андрею Боголюбскому, написал ряд духовных книг. В том числе святитель Кирилл составил слова на все годичные Господские праздники. За его труды святителя Кирилла прозвали русским Златоустом.

Памятник Кириллу Туровскому в Гомеле. Фото: Борис Мавлютов / Wikipedia

День памяти мученицы Анны Шашкиной

Анна Шашкина родилась в 1888 году в крестьянской семье. Еще в юности она собиралась поступить в монастырь и даже после революции 1917 года посещала женскую монашескую общину в селе Захарово, которая тогда существовала под видом сельскохозяйственной артели, а затем коммуны.

В 1936 году представители советской власти провели ряд арестов верующих и духовенства. Основанием послужили доносы. В 1937-м на допрос вызвали Анну Шашкину, которая не согласилась свидетельствовать против архимандрита и монахинь из общины. Тогда ее приговорили к пяти годам лагерей, но на свободу она уже не вышла, так как скончалась в 1940 году в лагерной больнице.

Какие еще церковные праздники отмечают 11 мая

День памяти мучеников Саторния, Иакисхола, Фавстиана, Ианнуария, Марсалия, Евфрасия, Маммия, Мурина, Зинона, Евсевия, Неона и Виталия;

День памяти апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, мученицы Керкиры девы и иных с ними пострадавших;

День памяти мучеников Дады, Максима и Квинтилиана.

Приметы на 11 мая

Если 11 мая утром на небе нет облаков, то лето будет солнечным;

Если в этот день дует теплый южный ветер, то год будет без болезней;

Если ночь теплая и звездная, то урожай будет богатым;

Бабочки прячутся в домах — к ухудшению погоды.

Кто родился 11 мая

Сальвадор Дали (1904-1989)

Фото: Daily Herald Archive / NMeM / Globallookpress.com

Испанский художник Сальвадор Дали был одним из наиболее знаменитых представителей сюрреализма. Среди самых известных картин: «Постоянство памяти» (1931), «Сон, навеянный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» (1944), «Метаморфозы Нарцисса» (1937).

Помимо живописи, Сальвадор Дали также работал над фильмами и писал книги. Например, он принимал участие в создании кинокартины «Завороженный» Альфреда Хичкока в качестве художника-постановщика некоторых сцен.

Константин Меладзе (63 года)

Композитор, продюсер и автор песен Константин Меладзе родился 11 мая 1963 года. Он продюсировал такие группы, как «ВИА гра», «БиС», «Инь-Янь», а также исполнителей: Полину Гагарину, Веру Брежневу, своего младшего брата Валерия Меладзе и других. Многие песни для своих подопечных Константин Меладзе написал сам.

