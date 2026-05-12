12 мая: какой праздник отмечают в России и мире

12 мая отмечается День Луганской Народной республики. Кроме того, во многих странах мира празднуют День медицинской сестры и Международный день охраны здоровья растений. День рождения 12 числа отмечает Алина Кабаева. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках этого дня — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День Луганской народной республики

12 мая жители Луганской Народной Республики отмечают главный праздник региона. Дата приурочена к годовщине провозглашения независимости республики на основании референдума, который прошел 11 мая 2014 года.

День Луганской народной республики — официальный праздник и выходной день для жителей региона.

Праздники в мире

Международный день медицинской сестры

Международный день медицинской сестры отмечают ежегодно 12 мая. Праздник учредил Международный совет медсестер в 1971 году. Дата приурочена к дню рождения первой в мире сестры милосердия — англичанки Флоренс Найтингейл.

В России Международный день медицинской сестры начали отмечать в 1990-х. 12 мая поздравления с профессиональным праздником принимают все средние и младшие медицинские работники — фельдшеры, акушерки, лаборанты.

Какие еще праздники отмечают в мире 12 мая

Международный день охраны здоровья растений;

День предотвращения синдрома хронической усталости;

Мeждунapoдный дeнь ocвeдoмленнocти o xpoничecкиx иммунoлoгичecкиx и нeвpoлoгичecкиx зaбoлeвaнияx;

Дeнь ocвeдoмленнocти o фибромиалгии .

Какой церковный праздник 12 мая

День памяти Мемнона Чудотворца

Предание гласит, что Мемнон Чудотворец, настоятель православного монастыря в Египте, посвятил всю свою жизнь духовному совершенствованию. За молитвенные подвиги и праведную жизнь он был награжден даром чудотворения и способностью видеть будущее.

Так, согласно житию, святой молитвой открыл источник воды в египетской пустыне и отогнал саранчу, губившую урожай. Терпевшие кораблекрушения спасались, призвав чудотворца на помощь. Считается, что даже после кончины Мемнона Чудотворца достаточно лишь призвать его имя, чтобы отвести беду.

Какие еще церковные праздники отмечают 12 мая

День памяти мучеников Диодора и Родопиана;

День памяти девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона;

День памяти святителя Василия Острожского;

День памяти преподобного Нектария Оптинского.

Приметы на 12 мая

Если день 12 мая жаркий, то к концу месяца похолодает;

Если в этот день идет дождь с грозой — солнце не появится еще несколько дней;

Звездная ночь предвещает богатый урожай;

Если 12 мая летает много майских жуков — стоит ждать засуху в ближайшее время.

Кто родился 12 мая

Алина Кабаева (43 года)

Алина Кабаева — российская спортсменка, общественный и политический деятель. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, двукратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы и шестикратная чемпионка России.

В 2001 году Алина Кабаева вступила в партию «Единая Россия», с 2005-го по 2007-й была членом Общественной палаты РФ. В настоящее время возглавляет совет директоров холдинга «Национальная Медиа Группа».

Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / Globallookpress.com

