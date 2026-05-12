08:38, 12 мая 2026Авто

Дороги в российском регионе заволокло дымом

В Хабаровском крае видимость на дорогах упала из-за дыма от лесных пожаров
Анна Аверьянова (Редактор)
Архивное фото. Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Хабаровском крае автодороги заволокло дымом. Смог накрыл российский регион из-за активных лесных пожаров, сообщает местная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

«На региональных и федеральных автодорогах края в результате природных пожаров недостаточная видимость», — говорится в публикации.

В таких условиях водителей призвали двигаться максимально медленно, а также использовать ходовые огни, противотуманные фары и аварийную световую сигнализацию.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за плохой видимости столкнулись 18 машин. Сразу семь происшествий случилось на отрезке со 134-го по 135-й километр внутренней стороны Кольцевой автомобильной дороги (федеральная трасса А-118). Причиной назвали густой туман, который помешал водителям полностью оценить ситуацию на дороге. Информация о возможных пострадавших и участниках аварии не уточнялась.

