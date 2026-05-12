BZ: ЕС обязан как можно скорее назначить переговорщика для встречи с Россией

Если Европейский союз (ЕС) не поддерживает кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве переговорщика с Россией, то ей следует «как можно скорее» назначить других представителей для участия в переговорах. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung (BZ).

Отмечается, что Европа пока не определилась со своим представителем, и, если она намерена занять место за столом переговоров, то канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен должны назначить политика, который будет представлять их интересы.

«Отвергнуть Шредера легко. Его репутация запятнана, тесные связи с Путиным неоспоримы, и вполне возможно, что Киев его не примет. Все это может быть правдой. Но если его кандидатура исключена, то Мерц и фон дер Ляйен должны предложить другие кандидатуры — и как можно скорее», — говорится в публикации.

