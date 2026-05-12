09:49, 12 мая 2026

Израильские военные попали в тюрьму за сигарету во рту Девы Марии

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Social Media / Reuters

Двое израильских военных попали в тюрьму за осквернение статуи Девы Марии в Ливане, один из них вставил ей в рот сигарету, а другой сфотографировал. Об этом сообщает Associated Press.

Солдат, позировавший на фотографии, проведет 21 день в военной тюрьме, а военный, сфотографировавший его, — 14 дней.

Пресс-секретарь израильской армии Ариэлла Мазор подчеркнула, что военные очень серьезно относятся к этому инциденту и уважают свободу вероисповедания и религиозных обрядов, а также святые места и религиозные символы всех религий и общин.

Ранее сообщалось, что израильский солдат разбил кувалдой статую Иисуса Христа на юге Ливана. В ЦАХАЛ пообещали наказать военного и выразили готовность помочь местным жителям в восстановлении скульптуры.

