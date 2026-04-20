01:56, 20 апреля 2026

Израильский солдат разбил кувалдой статую Иисуса Христа, его пообещали наказать
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израильский солдат разбил кувалдой статую Иисуса Христа на юге Ливана. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Ранее резонансный кадр опубликовал палестинский независимый репортер Юнис Тирави, после чего снимок разлетелся по соцсетям.

В Армии обороны Израиля подтвердили подлинность фото и пообещали наказать военного. ЦАХАЛ также выразила готовность помочь местным жителям восстановить разрушенную статую.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о занятии контрольных позиций в южном Ливане в рамках операции против шиитской группировки «Хезболла». В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что израильская армия работает над созданием дополнительного уровня безопасности для жителей северной части Израиля.

