Израильский солдат разбил кувалдой статую Иисуса Христа, его пообещали наказать

Израильский солдат разбил кувалдой статую Иисуса Христа на юге Ливана. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Ранее резонансный кадр опубликовал палестинский независимый репортер Юнис Тирави, после чего снимок разлетелся по соцсетям.

В Армии обороны Израиля подтвердили подлинность фото и пообещали наказать военного. ЦАХАЛ также выразила готовность помочь местным жителям восстановить разрушенную статую.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о занятии контрольных позиций в южном Ливане в рамках операции против шиитской группировки «Хезболла». В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что израильская армия работает над созданием дополнительного уровня безопасности для жителей северной части Израиля.