Охвативший несколько этажей жилого дома пожар в столице Чечни сняли на видео

В сети появились видео мощного пожара в многоэтажном жилом доме в Грозном. Ролики опубликовали «Осторожно, новости» в Telegram.

На снятых очевидцами кадрах видно, что пламя охватило несколько этажей здания. Слышен крик женщины. Также запечатлено, как мужчина, используя пожарную лестницу, проверяет через окна, остались ли в помещении люди.

Как сообщил в Telegram мэр столицы Чечни Хас-Магомед Кадыров, к полуночи 12 мая пожар был полностью ликвидирован. Всех жильцов успели эвакуировать, однако несколько человек отравились угарным газом, их доставили в больницу. Сообщения о жертвах чиновник назвал несоответствующими действительности слухами.

Крупный пожар в многоэтажке на улице Садаева в Грозном произошел вечером 11 мая. По данным СМИ, возгорание началось на седьмом этаже и перекинулось на соседние. Его площадь составила как минимум 700 квадратных метров. Сообщалось о двух пострадавших.

