08:49, 12 мая 2026Мир

Премьер Пакистана посетит Россию

Премьер Пакистана Шахбаз в скором времени прибудет в Россию с визитом
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в скором времени прибудет в Россию с визитом. Об этом заявил посол республики в России Файсал Нияз Тирмизи в беседе с ТАСС.

«Надеюсь, дата уже будет назначена на июнь или ближе к июлю. Премьер-министр очень ждет этой встречи — встречи с президентом [России Владимиром] Путиным, к которому он относится с глубочайшим уважением», — сказал дипломат. По его словам, Москва уже давно является партнером Пакистана в развитии.

Ранее президент Пакистана Асиф Али Зардари поздравил российского коллегу Владимира Путина и народ России с 81-летием победы в Великой Отечественной войне. Пакистанский лидер также подтвердил приверженность своей страны укреплению сотрудничества с Россией.

