Спрогнозирован следующий шаг в давлении США на Зеленского

Политолог Бондаренко: Усилят давление на Зеленского обвинения против Буданова

Усилить давление на президента Украины Владимира Зеленского могут обвинения против руководителя его офиса Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). На это в комментарии «Ленте.ру» указал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

По словам эксперта, это может стать следующим шагом после предъявления обвинений предшественнику Буданова, руководителю офиса президента Украины в 2020-2025 годах Андрею Ермаку. Это является явным сигналом со стороны США, которые требуют, чтобы украинский лидер стал более уступчивым в переговорном процессе.

«И то, что его [Ермака] сначала поменяли на Кирилла Буданова, а теперь привлекают к ответственности за растрату, — это яркий показатель», — объяснил политолог.

Ранее Олег Бондаренко связал обвинения Андрею Ермаку с действиями Соединенных Штатов. По его словам, бывший руководитель офиса президента Украины всегда раздражал администрацию президента США Дональда Трампа.