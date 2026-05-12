Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:17, 12 мая 2026Бывший СССРЭксклюзив

Спрогнозирован следующий шаг в давлении США на Зеленского

Политолог Бондаренко: Усилят давление на Зеленского обвинения против Буданова
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Усилить давление на президента Украины Владимира Зеленского могут обвинения против руководителя его офиса Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). На это в комментарии «Ленте.ру» указал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

По словам эксперта, это может стать следующим шагом после предъявления обвинений предшественнику Буданова, руководителю офиса президента Украины в 2020-2025 годах Андрею Ермаку. Это является явным сигналом со стороны США, которые требуют, чтобы украинский лидер стал более уступчивым в переговорном процессе.

«И то, что его [Ермака] сначала поменяли на Кирилла Буданова, а теперь привлекают к ответственности за растрату, — это яркий показатель», — объяснил политолог.

Ранее Олег Бондаренко связал обвинения Андрею Ермаку с действиями Соединенных Штатов. По его словам, бывший руководитель офиса президента Украины всегда раздражал администрацию президента США Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАБУ сделало заявление об участии Зеленского в коррупционном деле

    Стали известны подробности о вернувшихся в Россию с Украины детях

    Трамп пообещал помочь «движущейся вниз» стране

    Гостей отеля в гей-квартале в Европе эвакуировали из-за подозрительного запаха в номере

    В МИД назвали главный приоритет в отношениях с Азербайджаном

    Попросившая отчислить ее из сборной России фигуристка захотела выступать за Францию

    Загадку портов USB объяснили

    Раскрыта причина масштабных лесных пожаров на Дальнем Востоке

    Москвичам назвали профессию с зарплатой до 550 тысяч рублей в месяц

    Раскрыта судьба тысяч прибывших в Россию граждан Украины до начала СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok