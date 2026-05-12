14:04, 12 мая 2026Бывший СССРЭксклюзив

Предъявление обвинений Ермаку связали с США

Политолог Бондаренко: Экс-глава офиса Зеленского Ермак всегда раздражал США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu via Getty Images

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак всегда раздражал США, поэтому предъявление ему обвинений в коррупции является ярким показателем. На это в комментарии «Ленте.ру» указал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Андрей Ермак всегда раздражал американцев (...). [Предъявление ему обвинений] — это яркий показатель», — объяснил политолог.

По мнению эксперта, обвинение экс-главы совпало с другими примерами того, как усиливается давление на президента Украины Владимира Зеленского. В частности, в это же время вышло интервью его бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону, а также критические комментарии предшественника Ермака, руководителя офиса президента Украины в 2019-2020 годах Андрея Богдана.

Олег Бондаренко также описал положение Владимира Зеленского на фоне обвинений, выдвинутых Ермаку. По его словам, вокруг украинского лидера сжимается кольцо.

