13:03, 12 мая 2026Бывший СССРЭксклюзив

Положение Зеленского после обвинений против Ермака описали

Политолог Бондаренко: Вокруг Зеленского сжимается кольцо на фоне скандалов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure via Reuters

На фоне скандалов и предъявления обвинений бывшему руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку сжимается кольцо вокруг самого главы республики Владимира Зеленского. На это в комментарии «Ленте.ру» указал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Вокруг Зеленского кольцо сжимается. Из США очевидно посылают ему сигнал, чтобы он стал более сговорчивым», — указал он.

По мнению политолога, вокруг президента Украины сейчас формируется все более негативный фон. Об этом свидетельствуют и обвинения против Ермака, и интервью бывшего пресс-секретаря украинского лидера Юлии Мендель, а также критические комментарии руководителя офиса президента Украины в 2019-2020 годах Андрея Богдана.

Ранее в деле Андрея Ермака нашли след администрации президента США Дональда Трампа. По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, обвинения были предъявлены по указанию из Вашингтона.

