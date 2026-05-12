В деле против Ермака увидели след Трампа

Азаров: Ермаку предъявили обвинение по команде президента США Трампа

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявила обвинения экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку по указанию главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), САП и Высший антикоррупционный суд (ВАКС) были созданы администрацией прошлого президента США Джо Байдена. При этом, по словам экс-главы правительства, ход расследованиям по делам, связанным с руководством Украины, дал уже новый глава государства.

«С приходом Трампа ситуация поменялась, он дал четкую команду. Не напрямую, естественно, а через своих подчиненных. И еще в марте 2025 года началось проведение расследований. Естественно, Ермак и Зеленский об этом знали, и уже в июне 2025 года Зеленский дал команду Ермаку, а Ермак собрал совещание генерального прокурора, всех, кого он считал нужным, и дал команду не просто поговорить, а арестовать всю группу детективов НАБУ, что было и сделано, как известно», — сказал он.

В июле 2025 года был арестован и избит сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, занимавшийся расследованием дела о коррупции в высших эшелонах украинской власти. В декабре того же года Апелляционный суд Киева освободил детектива из-под ареста.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявила обвинения экс-главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Сам он комментировать обвинения в коррупции отказался.

По данным правоохранителей, Ермак, предприниматель Тимур Миндич и бывший министр национального единства Алексей Чернышов легализовали 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козино под Киевом.