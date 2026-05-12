Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:20, 12 мая 2026Бывший СССР

В деле против Ермака увидели след Трампа

Азаров: Ермаку предъявили обвинение по команде президента США Трампа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявила обвинения экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку по указанию главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), САП и Высший антикоррупционный суд (ВАКС) были созданы администрацией прошлого президента США Джо Байдена. При этом, по словам экс-главы правительства, ход расследованиям по делам, связанным с руководством Украины, дал уже новый глава государства.

«С приходом Трампа ситуация поменялась, он дал четкую команду. Не напрямую, естественно, а через своих подчиненных. И еще в марте 2025 года началось проведение расследований. Естественно, Ермак и Зеленский об этом знали, и уже в июне 2025 года Зеленский дал команду Ермаку, а Ермак собрал совещание генерального прокурора, всех, кого он считал нужным, и дал команду не просто поговорить, а арестовать всю группу детективов НАБУ, что было и сделано, как известно», — сказал он.

В июле 2025 года был арестован и избит сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, занимавшийся расследованием дела о коррупции в высших эшелонах украинской власти. В декабре того же года Апелляционный суд Киева освободил детектива из-под ареста.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявила обвинения экс-главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Сам он комментировать обвинения в коррупции отказался.

По данным правоохранителей, Ермак, предприниматель Тимур Миндич и бывший министр национального единства Алексей Чернышов легализовали 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козино под Киевом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался об окончании перемирия с Россией

    Вероятность присоединения Грузии к антироссийским санкциям оценили

    Мендель ответила на вопрос о возможных проблемах с наркотиками у Зеленского

    Назван секретный способ продлить жизнь смартфона

    В Совфеде отреагировали на попытки Украины возобновить переговоры

    Стало известно о строгом требовании Трампа к властям США из-за Ирана

    Валюта страны БРИКС упала до рекордной отметки

    В России забили тревогу из-за пропавшего на передовой военблогера

    Чимаев рухнул в рейтинге UFC после поражения от Стрикленда

    Подросток из Владивостока приехал в другой регион и попал под следствие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok