Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:24, 12 мая 2026Мир

Трампа заподозрили во сне на мероприятии и нарвались на оскорбления от Белого дома

Белый дом назвал идиотом репортера Reuters за фото Трампа с закрытыми глазами
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Официальная служба быстрого реагирования Белого дома назвала идиотом репортера Reuters, опубликовавшего фото президента США Дональда Трампа с закрытыми глазами на мероприятии в Овальном кабинете. Соответствующий пост опубликован на странице в соцсети X.

Корреспондент Reuters в Пентагоне Идрис Али в своем профиле в соцсети показал снимок фотографа агентства Эвелин Хокштейн, на котором президент США запечатлен с закрытыми глазами. Пользователи заподозрили, что американский лидер уснул, хотя в подписи к публикации репортера такого утверждения не было.

«Он моргал, ты полный идиот!» — ответил Белый дом на пост журналиста.

Ранее издание Diario AS на YouTube-канале опубликовало видео, на котором Трамп якобы заснул на первом заседании созданного им Совета мира в Вашингтоне. Камера зафиксировала, как американский лидер закрывал глаза во время выступления разных делегатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве в российском городе

    Ушедшая от Плющенко фигуристка попросила отчислить ее из сборной России

    Обнародованы подробности об оружии устроившего стрельбу в российской школе

    У Оксаны Самойловой нашли долг перед налоговой

    Выявлены 11 зараженных хантавирусом

    Появились подробности об устроившем стрельбу в российской школе

    Один из главных импортеров российского газа в Европе нарастил его закупки

    Российский пенсионер поверил «ФСБ» и «МФЦ» и лишился миллионов

    Раскрыто число выпущенных по России беспилотников ВСУ в последний день перемирия

    В России объяснили решение Украины не устраивать провокации во время Парада Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok