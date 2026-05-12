Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:32, 12 мая 2026Бывший СССР

В Армении высказались о «разводе» с Россией

Симонян: Армения не планирует разводиться с Российской Федерацией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Армения не собирается «разводиться» с Россией. Об заявил спикер парламента Армении Ален Симонян в комментарии YouTube-каналу издания 24news.am.

«Мы не преследуем цели развестись с Российской Федерацией, и детей делить мы тоже не планируем», — заявил Симонян.

По его словам, нынешние споры между Москвой и Ереваном являются частью политического процесса, а стороны обсуждают высказанные друг другу точки зрения.

Ранее Симонян заявил, что никаких разговоров о выходе страны из ЕАЭС сейчас нет. Он уточнил, что Армения является полноправным членом указанного экономического объединения со всеми обязательствами и правами и цели выйти из него у страны нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия успешно испытала ракетный комплекс «Сармат»

    Малышева назвала салат калорийнее хлеба

    Стало известно об активном продвижении ВС России в ключевом для фронта городе

    Дачникам ответили на вопрос о необходимости лицензии для колодца

    Назван самый популярный у россиян способ оплаты за границей

    Россиянам раскрыли правила цифровой безопасности в путешествиях

    Директор российского депозитария годами выносил из клиентских ячеек сотни миллионов рублей

    Нейросеть помогла раскрыть расправу над экс-прокурором и его супругой в Москве

    В России собрались найти способ для получения кредитов за рубежом

    В Крыму Каллас сравнили с одной артисткой после слов о переговорах с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok