15:19, 12 мая 2026

В Армении заявили об «очень даже определившейся» позиции по поводу участия в ЕАЭС

Спикер парламента Армении заявил, что выход страны из ЕАЭС не обсуждается
Дмитрий Воронин

Фото: Christian Charisius / picture alliance via Getty Images

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что никаких разговоров о выходе страны из ЕАЭС сейчас нет. Его слова приводит ТАСС.

«С чего вы решили, что Армения находится в неопределенном состоянии? Армения в очень даже определившемся состоянии», — заявил политик журналистам. Симонян уточнил, что Армения является полноправным членом указанного экономического объединения со всеми обязательствами и правами и цели выйти из него у страны нет.

«Не нужно поднимать бурю в стакане воды», — призвал парламентарий, представляющий ту же партию «Гражданский договор», что и лидер Армении Никол Пашинян. Сам Пашинян, с участием которого на прошлой неделе прошел ереванский форум «ЕС — Армения», ранее отмечал, что страна «останется в ЕАЭС столько, сколько это будет возможно», а возможный выход из нее, предполагающий членство в Евросоюзе, пройдет «спланировано, без внезапностей».

Также премьер-министр Армении отказался от поездки в Москву 9 мая и на саммит ЕАЭС, который пройдет в конце месяца, объяснив решение предвыборной кампанией.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Еревану стоит определиться как можно раньше по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС, поскольку это даст возможность пойти в случае необходимости по пути «интеллигентного и взаимовыгодного развода».

