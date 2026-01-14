Реклама

Пашинян высказался об участии Армении в ЕАЭС

Пашинян: Армения останется в ЕАЭС столько, сколько это будет возможно
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Sergei Bulkin / Pool / Reuters

Армения останется участником Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает «Sputnik Армения» в Telegram-канале со ссылкой на слова премьер-министра страны Никола Пашиняна.

«Армения останется в ЕАЭС столько, сколько это будет возможно», — сказано в публикации.

Вопрос о членстве Армении в ЕАЭС поднимался уже неоднократно. Это связано с желанием Еревана вступить в Европейский союз (ЕС).

В декабре Пашинян сообщил, что целью Армении является членство в ЕС, а не выход из ЕАЭС. Он подчеркнул, что такая политика может быть совместима на данном этапе.

