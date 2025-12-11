Пашинян рассказал о вступлении Армении в ЕС и выходе из ЕАЭС

Пашинян: Целью Армении является членство в ЕС, а не выход из ЕАЭС

Целью Армении является членство в Европейском союзе (ЕС), а не выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время пресс-конференции в ФРГ перед визитом в Москву, трансляцию вел Armenpress на YouTube-канале.

«Одновременное членство и там, и там невозможно (...) Мы углубляем отношения с ЕС, но отсюда (из Германии — прим. «Ленты.ру») я еду в Москву. Совместимо ли это? В реальности да», — заявил Пашинян.

Он прибудет в Москву 11 декабря для участия в заседании межправительственного совета ЕАЭС.

Накануне в ФРГ Пашинян находился с официальным визитом. Там Ереван и Берлин подписали декларацию об углублении сотрудничества между двумя странами. Премьер-министр Армении там также признался в любви под песню Modern Talking.

