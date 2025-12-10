Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:31, 10 декабря 2025Бывший СССР

Пашинян признался в любви под хит 80-х годов

Пашинян выложил видео из ФРГ под песню Modern Talking и признался в любви
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил видео из столицы ФРГ — Берлина — под песню Modern Talking — You're My Heart, You're My Soul и признался в любви. Публикация главы армянского кабмина под хит 80-х годов опубликована в его Telegram-канале.

На видео Пашинян высунул телефон из окна, снимая Бранденбургские ворота. Затем он вновь показал сердце на камеру.

«У меня хороший и прекрасный день, и я люблю всех», — написал Пашинян под видео.

В ФРГ премьер-министр Армении находится с официальным визитом. Там Ереван и Баку подписали декларацию об углублении сотрудничества между двумя странами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления ряда еврочиновников говорят о том, что единственная цель контактов Европейского союза (ЕС) с Арменией — подорвать ее связи с Россией. Дипломат отмечает, что европейские власти пытаются скрыть истинную цель установления связей с Арменией, но «умственные способности» не позволяют им этого сделать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы за это деньги получаем». Украинская разведка заявила, что может прослушивать Кремль. Как на это отреагировала Москва?

    Названы восемь перспективных бизнесов 2026 года

    Российский пенсионер поджег дом соседки после бетонирования дорожек

    Последствия обрушения помощи Украине оценили

    Двалишвили назвал Петра Яна лжецом

    Бывший российский депутат оказался наемным киллером с гранатометом

    Названа главная ошибка российских туристов в Таиланде

    В Петербурге загорелся рынок

    Назван наименее опасный для природы вид шуб

    Звезда КВН рассказала о слезах из-за называющих ее «жирной мразью» зрителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok