Пашинян выложил видео из ФРГ под песню Modern Talking и признался в любви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил видео из столицы ФРГ — Берлина — под песню Modern Talking — You're My Heart, You're My Soul и признался в любви. Публикация главы армянского кабмина под хит 80-х годов опубликована в его Telegram-канале.

На видео Пашинян высунул телефон из окна, снимая Бранденбургские ворота. Затем он вновь показал сердце на камеру.

«У меня хороший и прекрасный день, и я люблю всех», — написал Пашинян под видео.

В ФРГ премьер-министр Армении находится с официальным визитом. Там Ереван и Баку подписали декларацию об углублении сотрудничества между двумя странами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления ряда еврочиновников говорят о том, что единственная цель контактов Европейского союза (ЕС) с Арменией — подорвать ее связи с Россией. Дипломат отмечает, что европейские власти пытаются скрыть истинную цель установления связей с Арменией, но «умственные способности» не позволяют им этого сделать.