15:19, 4 декабря 2025Мир

Захарова раскрыла замыслы «брюссельских вампиров»

Захарова: Единственная цель контактов ЕС с Арменией — подорвать ее связи с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос говорят о том, что единственная цель контактов Европейского союза (ЕС) с Арменией — подорвать ее связи с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Брюссельские вампиры подползают к нормальным людям и предлагают "Давайте мы вас укусим? Вам не нужны будут солнечный свет и энергия"», — отметила дипломат.

По ее словам, европейские власти пытаются скрыть истинную цель установления связей с Арменией, но «умственные способности» не позволяют им этого сделать.

Ранее Каллас заявила, что ЕС выделит Армении 15 миллионов евро для противодействия России. По ее словам, средства будут направлены на «повышение сопротивляемости» Армении и на «борьбу со внешним вмешательством» перед выборами в парламент, которые состоятся летом 2026 года.

